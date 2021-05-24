"Лилль" выиграл чемпионат Франции, сместив с трона ПСЖ: итоги Лиги 1

В воскресенье, 23 мая, завершился чемпионат Франции 2020/21.

В последнем туре лидирующий "Лилль" обыграл в гостях "Анже" и добыл победу в первенстве. Для этой команды этот успех стал четвертым в истории. А вот ПСЖ довольствовался только вторым местом.

Представлять Францию в Лиге чемпионов 2021/22 будут "Лилль" (чемпион), ПСЖ и "Монако". В Лиге Европы выступят "Лион" и "Марсель", а в Лигу конференций отправится "Ренн".

Понизились в классе "Ним" и "Дижон", а вот "Нант" попытается сохранить прописку в элите французского футбола в плей-офф.

Лучшим бомбардиром Лиги 1 стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (27 голов), а лучшим ассистентом нападающий "Лиона" Мемфис Депай (12 ассистов).

Финальная турнирная таблица чемпионата Франции 2020/21:

Ранее "Телеграф" сообщал, что ПСЖ выиграл Кубка Франции-2021.