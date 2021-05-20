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ПСЖ выиграл Кубок Франции: видеообзор матча с "Монако"

ПСЖ выиграл Кубок Франции: видеообзор матча с "Монако"
Обновлено 00:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter psg_inside

В среду, 19 мая, "Монако" и ПСЖ провели финальный матч Кубка Франции сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась убедительной победой столичной команды со счетом 0:2.

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Победу "Пари Сен-Жермен" принесли точные выстрелы Мауро Икарди и Килиана Мбаппе. Отметим, Этот успех стал 14-м (рекорд) для ПСЖ в Кубке Франции.

Видео гола Икарди:

Видео гола Мбаппе:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Таким образом, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино завоевал свой второй трофей в клубе. В январе 2021 года парижане выиграли Суперкубок Франции-2020.  

Ранее "Телеграф" сообщал, что победителем Кубка Италии-2021 стал "Ювентус", который переиграл "Аталанту" Руслана Малиновского.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК ПСЖ, Футбол, ФК Монако, КУбок Франции.
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