ПСЖ выиграл Кубок Франции: видеообзор матча с "Монако"

В среду, 19 мая, "Монако" и ПСЖ провели финальный матч Кубка Франции сезона 2020/21. Встреча, проходившая на "Стад де Франс" в пригороде Парижа Сен-Дени, завершилась убедительной победой столичной команды со счетом 0:2.
Победу "Пари Сен-Жермен" принесли точные выстрелы Мауро Икарди и Килиана Мбаппе. Отметим, Этот успех стал 14-м (рекорд) для ПСЖ в Кубке Франции.
Видео гола Икарди:
Видео гола Мбаппе:
Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.
Таким образом, главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино завоевал свой второй трофей в клубе. В январе 2021 года парижане выиграли Суперкубок Франции-2020.
Ранее "Телеграф" сообщал, что победителем Кубка Италии-2021 стал "Ювентус", который переиграл "Аталанту" Руслана Малиновского.