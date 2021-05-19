Роскошный гол Малиновского - в обзоре финала Кубка Италии (видео)

В среду, 19 мая, "Аталанта" и "Ювентус" сыграли финальный поединок Кубка Италии-2021. Встреча, проходившая на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии, завершилась со счетом 1:2 в пользу туринского клуба.

"Аталанта" начала активнее в атаке, однако пропустила первой. На 31-й минуте встречи Деян Кулусевски нанес потрясающий удар с левой с метров 15-и. На это "Богиня" ответила пушечным выстрелом Руслана Малиновского, который ударом практически с линии штрафной прошил Буффона. Во втором тайме давление "Старой Синьоры" усилилось, и у ворот Голлини начали появляться моменты. В итоге на 73-й минуте поединка Федерико Кьеза после передачи Кулусевски реализовал выход один на один с кипером "Аталанты". Таким образом, "Юве" в 14-й раз (рекорд) стал обладателем Кубка Италии.

Отметим, на 68-й минуте поединка при счете 1:1 Малиновского заменил Луис Мурьель.

Видео гола Кулусевски:

Видео гола Малиновского:

Видео гола Кьезы:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Кубка Италии-2021 бергамески оказались сильнее "Наполи", а туринцы прошли "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер "Челси" лично заинтересован в приобретении Малиновского.