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Роскошный гол Малиновского - в обзоре финала Кубка Италии (видео)

Роскошный гол Малиновского - в обзоре финала Кубка Италии (видео)
Обновлено 23:53 Ср, 19 Май 2021 Телеграф Фото: Twitter Atalanta_BC

В среду, 19 мая, "Аталанта" и "Ювентус" сыграли финальный поединок Кубка Италии-2021. Встреча, проходившая на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии, завершилась со счетом 1:2 в пользу туринского клуба.

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"Аталанта" начала активнее в атаке, однако пропустила первой. На 31-й минуте встречи Деян Кулусевски нанес потрясающий удар с левой с метров 15-и. На это "Богиня" ответила  пушечным выстрелом Руслана Малиновского, который ударом практически с линии штрафной прошил Буффона. Во втором тайме давление "Старой Синьоры" усилилось, и у ворот Голлини начали появляться моменты. В итоге на 73-й минуте поединка Федерико Кьеза после передачи Кулусевски реализовал выход один на один с кипером "Аталанты". Таким образом, "Юве" в 14-й раз (рекорд) стал обладателем Кубка Италии.

Отметим, на 68-й минуте поединка при счете 1:1 Малиновского заменил Луис Мурьель.

Видео гола Кулусевски:

Видео гола Малиновского:

Видео гола Кьезы:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Кубка Италии-2021 бергамески оказались сильнее "Наполи", а туринцы прошли "Интер"

Ранее "Телеграф" сообщал, что тренер "Челси" лично заинтересован в приобретении Малиновского.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
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