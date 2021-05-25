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Гаттузо нашел новый клуб в Серии А

Гаттузо нашел новый клуб в Серии А
Обновлено 18:09 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sscnapoli

Известный итальянский специалист Дженнаро Гаттузо возглавил "Фиорентину". Об этом сообщает пресс-служба флорентийской команды в twitter.

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"Добро пожаловать, Дженнаро Гаттузо", - гласит сообщение "Фиалок".

46-летний "Рино" на этом посту сменил Джузеппе Якини, который руководил командой с марта после увольнения Чезаре Пранделли.

"Телеграф" напоминает, что Гаттузо в сезоне 2020/21 был у руля "Наполи". Специалисту едва не удалось вывести команду в Лигу чемпионов по итогам сезона Серии А. Только осечка в последнем туре не позволила неаполитанцам пробиться в групповой раунд ЛЧ 20201/22. Теперь уже бывшая команда Гаттузо в следующей еврокубковой кампании будет выступать в Лиге Европы.

Ранее "Телеграф" сообщал об итогах Серии А 2020/21.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Наполи, ФК Фиорентина, Футбол, Дженнаро Гаттузо.
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