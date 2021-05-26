Скачать
Среда, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Подлецы и козявки": российский олимпийский чемпион обозлился на Латвию после замены флага РФ в Риге
"Подлецы и козявки": российский олимпийский чемпион обозлился на Латвию после замены флага РФ в Риге
Ярославский рассказал, за какие средства будут реконструировать стадион "Металлист" в Харькове
Ярославский рассказал, за какие средства будут реконструировать стадион "Металлист" в Харькове
Луческу рассказал, как дважды обиделся на Гвардиолу (видео)
Луческу рассказал, как дважды обиделся на Гвардиолу (видео)
Шевченко довызвал в сборную Украины забивного украинца из Бельгии
Шевченко довызвал в сборную Украины забивного украинца из Бельгии

В Сербии футболист попытался "изнасиловать" вратаря соперников сразу же после матча (видео)

В Сербии футболист попытался "изнасиловать" вратаря соперников сразу же после матча (видео)
15:16 Сегодня Телеграф Фото: Twitter RSBForum

Во вторник, 25 мая, в Сербии состоялся финальный матч за Кубок страны между белградскими "Партизаном" и "Црвеной Звездой". По окончании поединка между непримиримыми соперниками случился скандал.

В США футболист угодил в неловкую ситуацию из-за празднования гола (видео)

Перед решающим матчем вратарь "Партизана" Владимир Стойкович предложил "изнасиловать его", если его команда проиграет финале. 

"Мои товарищи много сделали за этот год. И чтобы ни случилось, виноват буду я. Вся ответственность лежит на мне. Изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок", - цитирует слова кипера b92.net.

Матч в основное время завершился без голов, а в серии пенальти победила "Црвена Звезда". Припомнив слова вратаря "Партизана", футболист триумфаторов Марко Гобельич не стал сразу же праздновать победу в Кубке, а побежал к Стойковичу, демонстративно сняв шорты.

Видео момента доступно в сети:

Лучшие моменты матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США футболист забил два гола-красавца со штрафных в одном матче.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 591

Все по теме:

Сербия, Футбол, ФК Црвена Звезда, ФК Партизан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Я рыдал все 9 лет в ожидании, когда вернусь в футбол": Ярославский о будущем "Металлиста", наследии Курченко и олигархах
02 В УЕФА придумали, кем заменить "Реал", "Барселону" и "Ювентус" в Лиге чемпионов
03 "Трансферы уже сделаны": Ярославский рассказал, каких игроков будет покупать возрожденный "Металлист"
04 Две сборные отказались ехать на чемпионат Европы в Беларусь
05 Ярославский: "Пусть принимают закон об олигархах, я буду только аплодировать"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь