В Сербии футболист попытался "изнасиловать" вратаря соперников сразу же после матча (видео)

Во вторник, 25 мая, в Сербии состоялся финальный матч за Кубок страны между белградскими "Партизаном" и "Црвеной Звездой". По окончании поединка между непримиримыми соперниками случился скандал.

Перед решающим матчем вратарь "Партизана" Владимир Стойкович предложил "изнасиловать его", если его команда проиграет финале.

"Мои товарищи много сделали за этот год. И чтобы ни случилось, виноват буду я. Вся ответственность лежит на мне. Изнасилуйте меня, если мы не выиграем Кубок", - цитирует слова кипера b92.net.

Матч в основное время завершился без голов, а в серии пенальти победила "Црвена Звезда". Припомнив слова вратаря "Партизана", футболист триумфаторов Марко Гобельич не стал сразу же праздновать победу в Кубке, а побежал к Стойковичу, демонстративно сняв шорты.

Видео момента доступно в сети:

Лучшие моменты матча:

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США футболист забил два гола-красавца со штрафных в одном матче.