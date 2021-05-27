"Это не трусики, а ниточки": жена украинского футболиста обескуражила крохотным бикини (фото)

Жена украинского футболиста Николая Морозюка, который выступает за турецкий "Ризеспор", Ирина опубликовала соблазнительное фото в Instagram, чем безумно порадовала мужскую половину подписчиков.

Супруга футболиста часто выкладывает снимки с отдыха в Турции. На этот раз красотка решила удивить поклонников, выложив пляжное фото в крохотном бикини.

На снимке Ирина позирует у барной стойки возле пляжа в откровенном купальнике и кружевном халате, демонстрируя все свои татуировки и стройную фигуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Морозюк (@irina_moroziuk)

За сутки фото набрало более шести тысяч лайков и более сотни комментариев: "Вы просто нереальная", "Шикарная фигура", "Огонь", "Бомба", "Симпатичный купальник", "Очки зачет", "Крутая женщина", "Это криминально быть такой сексуальной", "Это не трусики, а ниточки", "Ракета", "Ох ты й мать нарядилась, как на Северный полюс", "Без ниточек было бы красивее, а вообще там проситься тату. Красоту ничем не испортишь".

К слову, страница Морозюк в Instagram пестрит большим количеством соблазнительных снимков:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Морозюк оформил ассист в чемпионате Турции.