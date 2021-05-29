В Турции футболист выпал из автобуса (видео)

Игрок футбольного клуба "Коджаэлиспор" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса с открытым верхом. Инцидент случился во время празднования командой выхода в Первую лигу. Об этом сообщает пресс-служба "Коджаэлиспора" в twitter.

"Немедленно было произведено необходимое вмешательство, и наш игрок был доставлен в больницу для контроля. С футболистом все в порядке. Поправляйся скорее, Бахри", - гласит сообщение "Коджаэлиспора" в twitter.

В сети доступно видео происшествия:

Отметим, накануне "Коджаэлиспор" разгромил "Сакарьяспор" в финале плей-офф второй лиги со счетом 4:0. Этот успех позволил команде подняться в Первую лигу Турции (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что турецкие болельщики ярко отметили выход своей команды в Суперлигу.