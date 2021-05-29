Скачать
Суббота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Больше половины города пришло отметить победу "Вильярреала" в Лиге Европы (видео)
Больше половины города пришло отметить победу "Вильярреала" в Лиге Европы (видео)
Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)
Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)
Назван самый дорогой футболист сборной Украины
Назван самый дорогой футболист сборной Украины
Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили погром перед финалом Лиги чемпионов (видео)
Фанаты "Манчестер Сити" и "Челси" устроили погром перед финалом Лиги чемпионов (видео)

В Турции футболист выпал из автобуса (видео)

В Турции футболист выпал из автобуса (видео)
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Игрок футбольного клуба "Коджаэлиспор" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса с открытым верхом. Инцидент случился во время празднования командой выхода в Первую лигу. Об этом сообщает пресс-служба "Коджаэлиспора" в twitter.

В США футболист угодил в неловкую ситуацию из-за празднования гола (видео)

"Немедленно было произведено необходимое вмешательство, и наш игрок был доставлен в больницу для контроля. С футболистом все в порядке. Поправляйся скорее, Бахри", - гласит сообщение "Коджаэлиспора" в twitter.

В сети доступно видео происшествия:

Отметим, накануне "Коджаэлиспор" разгромил "Сакарьяспор" в финале плей-офф второй лиги со счетом 4:0. Этот успех позволил команде подняться в Первую лигу Турции (второй по силе футбольный дивизион в стране, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что турецкие болельщики ярко отметили выход своей команды в Суперлигу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 476

Все по теме:

Турция, Футбол, ФК Коджаэлиспор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевчук "отжигал" на праздновании юбилея "Шахтера" перед задержанием (видео)
02 Италия отгрузила Сан-Марино семь мячей (видео)
03 В Турции футболист выпал из автобуса (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь