"Где обвисшая грудь и целлюлит?": жена украинского футболиста восхитила стройной фигурой в бикини после родов (фото)

Жена украинского футболиста "Александрии" Максима Третьякова Лиза ошеломила поклонников новыми фото в Instagram. Фитнес-мамочка похвасталась стройной фигурой в бикини, чем изрядно удивила подписчиков.

На фото Лиза продемонстрировала стройное тело в купальнике желтого цвета. Образ она дополнила аксессуарами: ожерельем на шее, браслетом и солнцезащитными очками.

"Просто мы! Р.S. Когда меня уже покинет эта беременяшная полоса", - подписала публикацию Лиза Третьякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от LIZA TRETYAKOVA (@tretyakovaliza)

Некоторые подписчицы недоумевают, как недавно родившая женщина может так безупречно выглядеть и засыпали Лизу вопросами: "Эта девушка точно недавно рожала?", "Ну и как так можно? После вторых родов быть такой", " Лиза, где послеродовой живот, целлюлит и обвисшая грудь? Ты точно ведьма!", "Даже не верится, что вы совсем недавно рожали", "Какое зелье нужно выпить, чтобы так выглядеть после родов?", "Когда меня настигнет такая фигура!? А я ведь не рожала, а просто кушала зимой".

За сутки серия снимков набрала более тринадцати тысяч лайков и почти сотню лестных комментариев: "Шикарная, всем бы так", "Хотелось бы так выглядеть после родов и до родов тоже", "Это законно быть такой красивой?", "Нереальная мамочка", "Очень красивая фигура", "Вау", "Идеальная", "Пример того, как можно выглядеть, родив двоих детей.

Отметим, Третьякова не стесняется публиковать откровенные снимки в Instagram:

Напомним, что 22 марта звездная супруга украинского футболиста Лиза Третьякова родила ребенка - сына Даниэля. Отметим, что супруги также воспитывают дочку Сабрину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Третьякова исполнила зажигательный танец, будучи на 40-й неделе беременности.