Жена украинского футболиста восхитила грубоким декольте в мини-платье (фото)

Супруга нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна опубликовала смелое фото в Instagram, на котором засветила пышную грудь и стройные ножки.
На снимке мать двоих сыновей позирует в платье-рубашке бирюзового цвета с пальмовым принтом.
"Кто видит, где мой ребенок на этом фото?", - подписала селфи Анна.
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За три часа фото набрало более полторы тысячи лайков и десятки комментариев: "Красотка", "Великолепная", "Огонь", "Сексуальная красотка", "Королева".
Жена Артема Кравца частенько радует поклонников смелыми образами:
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