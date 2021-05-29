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Суббота, 29.05.2021
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Жена украинского футболиста восхитила грубоким декольте в мини-платье (фото)

Жена украинского футболиста восхитила грубоким декольте в мини-платье (фото)
17:09 Сегодня Телеграф Фото: Instagram annakravets_

Супруга нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна опубликовала смелое фото в Instagram, на котором засветила пышную грудь и стройные ножки.

Жена капитана "Динамо" блеснула фигурой в купальнике (фото)

На снимке мать двоих сыновей позирует в платье-рубашке бирюзового цвета с пальмовым принтом.

"Кто видит, где мой ребенок на этом фото?", - подписала селфи Анна.

 
 
 
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Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

За три часа фото набрало более полторы тысячи лайков и десятки комментариев: "Красотка", "Великолепная", "Огонь", "Сексуальная красотка", "Королева".

Жена Артема Кравца частенько радует поклонников смелыми образами:

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна Кравец

Анна Кравец

Ранее "Телеграф" сообщал, что жена украинского футболиста поразила фигурой после вторых родов.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 184

Все по теме:

Футбол, Артем Кравец, ФК Коньяспор, Анна Кравец.
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