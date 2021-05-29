Жена украинского футболиста восхитила грубоким декольте в мини-платье (фото)

Супруга нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна опубликовала смелое фото в Instagram, на котором засветила пышную грудь и стройные ножки.

На снимке мать двоих сыновей позирует в платье-рубашке бирюзового цвета с пальмовым принтом.

"Кто видит, где мой ребенок на этом фото?", - подписала селфи Анна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

За три часа фото набрало более полторы тысячи лайков и десятки комментариев: "Красотка", "Великолепная", "Огонь", "Сексуальная красотка", "Королева".

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