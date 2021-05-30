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Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)

Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)
17:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram vikeus34

Жена бывшего защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди Виктория опубликовала пикантные кадры с отдыха на Мальдивах в своем блоге в Instagram, где похвасталась красивым загаром и глубоким декольте.

Жена украинского футболиста восхитила глубоким декольте в мини-платье (фото)

На селфи супруга футболиста позирует в бюстгальтере от купальника со звериным принтом и в солнцезащитных очках черного цвета.

"Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда", - подписала публикацию Виктория.

 
 
 
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Публикация от Виктория Хачериди (@vikeus34)

За час снимки набрали сотни лайков и множество комплиментов под постом: "Огонь", "Красавица", "Красотка", "Пляжная богиня".

Отметим, что сейчас Виктория Хачериди находится на отдыхе на одном из самых живописных мест мира - Мальдивах. Красотка отправилась наслаждаться белоснежным пляжем вместе со своей семьей - мужем и детьми.

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Виктория Хачериди

Сейчас Хачериди является свободным агентом. Последним его местом работы был "Динамо-Брест".

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном фото жены экс-защитника "Динамо" Морозюка.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 287

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Евгений Хачериди, Футбол, Виктория Хачериди.
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