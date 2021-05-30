Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)

Жена бывшего защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди Виктория опубликовала пикантные кадры с отдыха на Мальдивах в своем блоге в Instagram, где похвасталась красивым загаром и глубоким декольте.
На селфи супруга футболиста позирует в бюстгальтере от купальника со звериным принтом и в солнцезащитных очках черного цвета.
"Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда", - подписала публикацию Виктория.
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За час снимки набрали сотни лайков и множество комплиментов под постом: "Огонь", "Красавица", "Красотка", "Пляжная богиня".
Отметим, что сейчас Виктория Хачериди находится на отдыхе на одном из самых живописных мест мира - Мальдивах. Красотка отправилась наслаждаться белоснежным пляжем вместе со своей семьей - мужем и детьми.
Сейчас Хачериди является свободным агентом. Последним его местом работы был "Динамо-Брест".
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