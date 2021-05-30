Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)

Жена бывшего защитника киевского "Динамо" Евгения Хачериди Виктория опубликовала пикантные кадры с отдыха на Мальдивах в своем блоге в Instagram, где похвасталась красивым загаром и глубоким декольте.

На селфи супруга футболиста позирует в бюстгальтере от купальника со звериным принтом и в солнцезащитных очках черного цвета.

"Будьте добрее, когда это возможно. А это возможно всегда", - подписала публикацию Виктория.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Хачериди (@vikeus34)

За час снимки набрали сотни лайков и множество комплиментов под постом: "Огонь", "Красавица", "Красотка", "Пляжная богиня".

Отметим, что сейчас Виктория Хачериди находится на отдыхе на одном из самых живописных мест мира - Мальдивах. Красотка отправилась наслаждаться белоснежным пляжем вместе со своей семьей - мужем и детьми.

Сейчас Хачериди является свободным агентом. Последним его местом работы был "Динамо-Брест".

Ранее "Телеграф" рассказывал об эффектном фото жены экс-защитника "Динамо" Морозюка.