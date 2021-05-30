Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)

Жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита опубликовала соблазнительное фото в купальнике, которым взбудоражила подписчиков в Instagram.

Мама троих детей позирует на фоне бассейна отеля в Турции, где сейчас отдыхает с семьей. На фото красотка продемонстрировала стройные ножки и пышный бюст в купальнике фиолетового цвета, а дополнила красотка образ солнцезащитными очками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

За два часа кадр набрал почти три тысячи лайков и десятки лестных комментариев: "Огонь", "Мама 3-х детей? Это точно не об этой девушке", "Я вами восхищаюсь", "Не как не могу поверить, что мать 3-х детей может так выглядеть!", "Хороша чертовка".

Отметим, что раньше Маргарита Степаненко публиковала откровенные снимки с отдыха. Она позировала в эффектных купальниках, где демонстрировала стройную фигуру.

Ранее Маргарита засветила упругие ягодицы на семейном фото.