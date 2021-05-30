Скачать
Воскресенье, 30.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова о пьяном ДТП с участием игрока "Шахтера" (видео)
Алиев высмеял Шевчука, припомнив его слова о пьяном ДТП с участием игрока "Шахтера" (видео)
"Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
"Динамо" хочет перехватить у "Шахтера" талантливого бразильца (видео)
19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии
19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии
Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)
Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)

Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)

Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
20:21 Сегодня Телеграф Фото: Instagram m_stepanenko

Жена полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Тараса Степаненко Маргарита опубликовала соблазнительное фото в купальнике, которым взбудоражила подписчиков в Instagram.

"Это какашка": сын футболиста сборной Украины выбросил подаренный кнопочный телефон (видео)

Мама троих детей позирует на фоне бассейна отеля в Турции, где сейчас отдыхает с семьей. На фото красотка продемонстрировала стройные ножки и пышный бюст в купальнике фиолетового цвета, а дополнила красотка образ солнцезащитными очками.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Маргарита Степаненко (@m_stepanenko)

За два часа кадр набрал почти три тысячи лайков и десятки лестных комментариев: "Огонь", "Мама 3-х детей? Это точно не об этой девушке", "Я вами восхищаюсь", "Не как не могу поверить, что мать 3-х детей может так выглядеть!", "Хороша чертовка".

Отметим, что раньше Маргарита Степаненко публиковала откровенные снимки с отдыха. Она позировала в эффектных купальниках, где демонстрировала стройную фигуру.

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Маргарита Степаненко

Ранее Маргарита засветила упругие ягодицы на семейном фото.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 295

Все по теме:

Сборная Украины, ФК Шахтер, Тарас Степаненко, Футбол, Маргарита Степаненко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевченко вместе с Абрамовичем радовался голу "Челси" в финале Лиги чемпионов (видео)
02 На это больно смотреть: реакция Зинченко на медаль финалиста Лиги чемпионов (видео)
03 "Челси" выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале "Ман Сити" (видео)
04 Зинченко не помог: "Челси" открыл счет в финале Лиги чемпионов (видео)
05 Лидеру "Ман Сити "диагностировали перелом костей носа и глазницы после столкновения в финале ЛЧ (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь