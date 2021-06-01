Шевченко назвал футболиста сборной Украины, который заиграет в Италии

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможный переход защитника "Динамо" Виталия Миколенко в чемпионат Италии.

По словам наставника, Виталий вполне может пойти на повышение и оказаться в Серии А, однако для этого молодому защитнику необходимо продемонстрировать уверенную игру на Евро-2020. Показав себя на чемпионате Европы, Миколенко, наверняка, сможет рассчитывать на предложение из Серии А.

"Миколенко - молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы. Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание", - цитирует Шевченко raisport.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шева" угодил в скандал, празднуя гол "Челси" с российским миллиардером.