Скачать
Вторник, 01.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
Жена футболиста сборной Украины восхитила стройной фигурой в бикини (фото)
Усик придумал, как разрулить ситуацию с Джошуа (видео)
Усик придумал, как разрулить ситуацию с Джошуа (видео)
19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии
19-летний мотогонщик скончался после жуткой аварии на Гран-при Италии
Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)
Жена украинского футболиста засветила пышную грудь (фото)

Шевченко назвал футболиста сборной Украины, который заиграет в Италии

Шевченко назвал футболиста сборной Украины, который заиграет в Италии
Обновлено 09:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram mikola_16

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал возможный переход защитника "Динамо" Виталия Миколенко в чемпионат Италии.

"До конца опускайся": Шевченко научил игроков сборной Украины правильно подтягиваться (видео)

По словам наставника, Виталий вполне может пойти на повышение и оказаться в Серии А, однако для этого молодому защитнику необходимо продемонстрировать уверенную игру на Евро-2020. Показав себя на чемпионате Европы, Миколенко, наверняка, сможет рассчитывать на предложение из Серии А.

"Миколенко - молодой футболист, которому присущи хорошие качества. Он еще покажет себя на предстоящем чемпионате Европы. Виталий может играть в Италии. Ранее он уже показывал хорошую игру. Если продолжит в том же духе на будущем турнире, то привлечет к себе внимание", - цитирует Шевченко raisport.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шева" угодил в скандал, празднуя гол "Челси" с российским миллиардером.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 211

Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Виталий Миколенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Работали как животные": Зинченко оправдался за провал в финале ЛЧ
02 Шевченко назвал футболиста сборной Украины, который заиграет в Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь