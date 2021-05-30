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Журналист уколол Шевченко за рукопожатие с Абрамовичем на финале Лиги чемпионов (видео)

Журналист уколол Шевченко за рукопожатие с Абрамовичем на финале Лиги чемпионов (видео)
Обновлено 16:01 Сегодня Телеграф Фото: Кадр из видео

Известный журналист Евгений Киселев прокомментировал рукопожатие главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с российским миллиардером Романом Абрамовичем на финале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Челси".

Абрамович засветился на праздновании победы "Челси" в Лиге чемпионов (видео)

Шевченко посетил финал еврокубка, который прошел в португальском Порту. "Шева" наблюдал за игрой с трибун, а компанию ему составил владелец лондонской команды Абрамович. В первом тайме "Пенсионеры" забили победный и единственный гол во встрече, и радости Романа и Андрея не было предела. В эфир попал момент, где российский миллиардер жмет руку наставнику "Сине-желтых". Киселев обратился к украинцам, отметив, считают ли они данное поведение главного тренера сборной Украины достойным, ведь Абрамович напрямую связан с президентом РФ Владимиром Путиным.

"У меня вопрос про вчерашний финал Лиги Чемпионов УЕФА, обращенный в основном к моим украинским друзьям и подписчикам: вчера тренер национальной сборной Украины был на матче, сидел по соседству с хозяином "Челси" российским миллиардером Романом Абрамовичем, радовался победе клуба, за который играл когда-то (не в самый удачный период своей карьеры), жал руку ему - человеку, который в свое время сильно поспособствовал приходу к власти Путина, врага Украины, человека, который отнял у нее Крым и восьмой год продолжает против нее войну. Как вы отнеслись к этому приятельскому рукопожатию?", - написал Киселев на своей страничке в Facebook.

Видео радости Андрея Шевченко и Романа Абрамовича на гол Хаверца доступно в сети:

Примечательно, что Абрамович познакомился с главным тренером своей команды только после финального свистка.

Ранее "Телеграф" демонстрировал  кадры, на которых украинец Александр Зинченко получал медаль финалиста ЛЧ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 248

Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Манчестер Сити, Лига Чемпионов, ФК Челси, Футбол, Роман Абрамович, Евгений Киселев.
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