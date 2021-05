Абрамович засветился на праздновании победы "Челси" в Лиге чемпионов (видео)

Российский миллиардер Роман Абрамович посетил финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 "Манчестер Сити" - "Челси".

Владелец лондонского клуба был доволен выступлением своей команды, ведь "Челси" во второй раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В сети появились кадры, на которых россиянин отмечает успех "Синих". Непубличный Абрамович вышел на поле к игрокам, а также сфотографировался с "ушастым" кубком ЛЧ. Кроме того, именно после победы над "Ман Сити" российский владелец "Челси" познакомился с главным тренером команды немцем Томасом Тухелем.

Кадры с празднующим Абрамовичем доступны в сети:

Roman Abramovich on the pitch with the players and their families after their #UCLFinal win! #Chelsea pic.twitter.com/LFHhCE156f

— Guillem Balague (@GuillemBalague) May 29, 2021