Зозуля со слезами на глазах объявил об уходе из "Альбасете" (видео)

Известный украинский футболист Роман Зозуля покинул "Альбасете". Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Роман сообщил, что со слезами на глазах прощается с клубом, в котором он провел четыре года. Кроме того, Зозуля извинился перед болельщиками, ведь команда по итогам сезона 2020/21 покинула Сегунду и вылетела в Сегунду Б.. Украинский форвард выразил надежду, что клуб вскоре повысится в классе.

"Я хочу поблагодарить всех вас за эти 4 года, которые я провел в этом замечательном клубе и удивительном городе. Я и моя семья всегда будем помнить Альбасете", - написал Зозуля на своей страничке в Facebook, прикрепив видео со своими выступлениями за испанский клуб.

В своем последнем сезоне Роман забил всего два гола и отдал один ассист в 37-и матчах за "Альбасете" во всех турнирах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко назвал украинского футболиста, который заиграет в Италии.