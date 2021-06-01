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"Реал" добавил оранжевого в свою новую форму (фото, видео)

"Реал" добавил оранжевого в свою новую форму (фото, видео)
Обновлено 13:39 Сегодня Телеграф Фото: Instagram realmadrid

Мадридский "Реал" презентовал свою новую домашнюю форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в twitter.

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Новая амуниция "Сливочных" выполнена в традиционных белых цветах. Кроме того, на экипировке виднеются синие и оранжевые вставки. Техническим спонсором команды является компания adidas.

"Реал" представил новую форму красочным видеороликом:

Презентовали форму главные звезды "Реала":

 
 
 
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Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

"Телеграф" напоминает, что по итогам Примеры 2020/21 "Реал" занял второе место, победу в Ла Лиге одержал "Атлетико".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зидан реши уйти из команды.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Футбол.
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