"Реал" добавил оранжевого в свою новую форму (фото, видео)

Мадридский "Реал" презентовал свою новую домашнюю форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в twitter.

Новая амуниция "Сливочных" выполнена в традиционных белых цветах. Кроме того, на экипировке виднеются синие и оранжевые вставки. Техническим спонсором команды является компания adidas.

"Реал" представил новую форму красочным видеороликом:

Презентовали форму главные звезды "Реала":

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Real Madrid C.F. (@realmadrid)

"Телеграф" напоминает, что по итогам Примеры 2020/21 "Реал" занял второе место, победу в Ла Лиге одержал "Атлетико".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зидан реши уйти из команды.