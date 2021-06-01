"Реал" добавил оранжевого в свою новую форму (фото, видео)

Мадридский "Реал" презентовал свою новую домашнюю форму на сезон 2021/22. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба в twitter.
Новая амуниция "Сливочных" выполнена в традиционных белых цветах. Кроме того, на экипировке виднеются синие и оранжевые вставки. Техническим спонсором команды является компания adidas.
"Реал" представил новую форму красочным видеороликом:
GANAMOS UNIDOS.
ESTA ES NUESTRA GRANDEZA.
https://t.co/UQd1HCn48a#ThisIsGrandeza | @adidasfootball pic.twitter.com/K5fGosPSrK
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 1, 2021
Презентовали форму главные звезды "Реала":
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"Телеграф" напоминает, что по итогам Примеры 2020/21 "Реал" занял второе место, победу в Ла Лиге одержал "Атлетико".
Ранее "Телеграф" сообщал, что Зидан реши уйти из команды.