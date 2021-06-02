В УЕФА допустили исключение трех топ-клубов из Лиги чемпионов

Генеральный секретарь УЕФА Теодорос Теодоридис сообщил, что организация допускает возможность исключения "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из Лиги чемпионов.

По словам футбольного чиновника, данные клубы могут быть исключены из еврокубков за свое участие в Суперлиге. Не поможет им и статус топ-клубов, ведь для УЕФА все команды равны. Кроме того, Теодоридис подчеркнул, что точку в этом вопросе поставит суд, а не он или президент УЕФА Александер Чеферин, который открыто выступил за самые жесткие меры к этим командам.

"Если они не соблюдают правила, их могут исключить. Это зависит от них. Следует отметить, что все остальные клубы приняли условия", - приводит слова Теодоридиса Marca.

"Телеграф" напоминает, что из проекта Суперлига до сих пор не вышли три клуба - "Барселона", "Реал" и "Ювентус". Эти команды подвергнуться дополнительным санкциям со стороны УЕФА.