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Против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" возбуждено дело

Против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" возбуждено дело
Обновлено 10:33 Сегодня Телеграф Фото: Instagram uefa_official

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал очередное сообщение касательно расследования участия трех топ-клубов Европы в так называемой Суперлиге. Об этом информирует официальный сайт организации.

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По информации источника, УЕФА провел инспекцию, по результатам которой возбудил дело против "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны". Видимо, эти клубы будут подвергнуты дополнительным санкциям со стороны главного футбольного органа Европы.

"После расследования, проведенного инспекторами УЕФА по этике и дисциплине в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и Ювентуса было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение правовой базы УЕФА. Дополнительная информация будет предоставлена в должное время", - гласит сообщение от пресс-службы УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что УЕФА представил новый еврокубок - Лигу конференций.

"Телеграф" напоминает, что в ночь на 19 апреля 2021 года 12 топ-клубов Европы объявили о создании Европейской Суперлиги. Под давлением общественности данный проект был приостановлен, а команды массово начали покидать турнир. В итоге официально пока не вышли из Суперлиги три клуба - "Реал", "Ювентус" и "Барселона". Данным командам даже грозят баном на еврокубки.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Футбол, Футбольная Суперлига.
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