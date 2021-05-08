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Президент УЕФА настаивает на дисквалификации "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны"

Президент УЕФА настаивает на дисквалификации "Реала", "Ювентуса" и "Барселоны"
Обновлено 16:48 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ccerecedo_

7 мая УЕФА оштрафовал клубы Суперлиги на 15 млн евро, а теперь стало известно, что данное наказание касается лишь 9 команд, которые добровольно покинули турнир. А вот "Реал", "Барселону" и "Ювентус" ожидают очень серьезные санкции. Об этом сообщает Partidazo COPE.

Украинский клуб отказался от участия в Суперлиге, назвав турнир аферой

Noticia @partidazocope

Informa Juan Antonio Alcalá

Aleksander Čeferin, presidente de @UEFA, propondrá tras de la Final de Estambul excluir a @RealMadrid, @FCBarceona y @JuventusFC de las Competiciones Europeas durante 2 años

#PartidazoCOPE pic.twitter.com/sPEA983Pl5

— El Partidazo de COPE (@partidazocope) May 7, 2021

По информации источника, после стамбульского финала Лиги чемпионов, который, к слову, могут еще перенести в Британию, объявят о дополнительных мерах наказания касательно вышеназванных команд. В частности, этим клубам грозит двухгодичная дисквалификации из всех международных европейских соревнований. На этом настаивает президент УЕФА Александер Чеферин.

Окончательный вердикт в этом деле объявят после 29 мая, когда состоится финал Лиги чемпионов сезона 2020/21.

"Телеграф" напоминает, что проект Суперлига стартовал в ночь на 19 апреля, однако потерпел крах из-за давления общественности и УЕФА. Спустя два дня турнир был приостановлен, а клубы массово начали покидать организацию.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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УЕФА, Футбол, Футбольная Суперлига, Александре Чеферин.
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