Жена украинского футболиста похвасталась стройными ножками и глубоким декольте (фото)

Супруга украинского футболиста австрийского ЛАСКа Евгения Чеберко Дарина опубликовала серию снимков с мужем, на которых продемонстрировала стройные ножки и пышный бюст.

На фото новоиспеченная жена в обнимку с мужем позируют возле свадебной фотозоны молодоженов - футболиста Владислава Кочергина и его избранницы Карины. Для торжества Дарина предпочла мини-платье розового цвета, босоножки с перьями на высокой шпильке и жакет в стиле Шанель. Образ красотка дополнила клатчем в стразах и огромными серьгами.

"Прекрасная свадьба #kochergin_family. Самые красивые Карина и Владислав Кочергины. Все свадьбы отгуляли, теперь можно и в отпуск", - подписала публикацию Дарина.

За два часа фото набрали сотки лайков и множество лестных комментариев: "Очень красивые", "Красавчики", "Вы топ", "Огонь".

Напомним, что совсем недавно бывший футболист "Зари" Евгений Чеберко женился на фотографе Дарине, которая частенько радует подписчиков горячими фотосессиями.