Скачать
Четверг, 03.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Стало известно, где сборная Украины примет Францию в квалификации на ЧМ-2022
Стало известно, где сборная Украины примет Францию в квалификации на ЧМ-2022
Суперкубок Украины-2021: где и когда состоится матч
Суперкубок Украины-2021: где и когда состоится матч
Украинский футболист женился на пышногрудой красотке (фото)
Украинский футболист женился на пышногрудой красотке (фото)
Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)
Тренер соперника сборной Украины на Евро-2020 оконфузился на пресс-конференции (видео)

Жена украинского футболиста похвасталась стройными ножками и глубоким декольте (фото)

Жена украинского футболиста похвасталась стройными ножками и глубоким декольте (фото)
16:31 Сегодня Телеграф Фото: Instagram xoxodarina_

Супруга украинского футболиста австрийского ЛАСКа Евгения Чеберко Дарина опубликовала серию снимков с мужем, на которых продемонстрировала стройные ножки и пышный бюст.

Украинский футболист женился на пышногрудой красотке (фото)

На фото новоиспеченная жена в обнимку с мужем позируют возле свадебной фотозоны молодоженов - футболиста Владислава Кочергина и его избранницы Карины. Для торжества Дарина предпочла мини-платье розового цвета, босоножки с перьями на высокой шпильке и жакет в стиле Шанель. Образ красотка дополнила клатчем в стразах и огромными серьгами.

"Прекрасная свадьба #kochergin_family. Самые красивые Карина и Владислав Кочергины. Все свадьбы отгуляли, теперь можно и в отпуск", - подписала публикацию Дарина.

За два часа фото набрали сотки лайков и множество лестных комментариев: "Очень красивые", "Красавчики", "Вы топ", "Огонь".

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Напомним, что совсем недавно бывший футболист "Зари" Евгений Чеберко женился на фотографе Дарине, которая частенько радует подписчиков горячими фотосессиями.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 229

Все по теме:

Футбол, Евгений Чеберко, Дарина Чеберко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стало известно, сколько Усик заработает за победу над Джошуа
02 Украинский тренер заявил, что Ломаченко-старший "ставил опыты" на сыне (видео)
03 Украина - Северная Ирландия: возьмёт ли команда Шевченко реванш за Евро 2016
04 Сборная Украины из игроков, которые не сыграют на Евро 2020: версия "Телеграфа"
05 Шевченко не взял Зинченко на матч с Северной Ирландией: состав сборной Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь