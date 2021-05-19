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Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)

Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)
17:02 Сегодня Телеграф Фото: Instagram xoxodarina_

Бывший футболист "Зари" Евгений Чеберко попрощался с холостяцкой жизнью.

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Имя избранницы украинского футболиста - Дарина. Девушка занимается фотографией. Кроме того, она сама частенько публикует у себя в соцсетях горячие снимки. Красотка не стесняется и демонстрирует на своей страничке в Instagram свою роскошную фигуру.

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Дарина Чеберко

Евгений Чеберко известен в Украине благодаря своим выступлением в луганской "Заре". В 2020 году полузащитник перешел в австрийский ЛАСК, а сейчас он выступает в аренде в хорватском "Осиеке".

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Зари" женился, потеряв зуб в игре за день до торжества.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 492

Все по теме:

Свадьба, Футбол, Евгений Чеберко, ФК ЛАСК.
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