Украинский футболист женился на горячей красотке (фото)

Бывший футболист "Зари" Евгений Чеберко попрощался с холостяцкой жизнью.

Имя избранницы украинского футболиста - Дарина. Девушка занимается фотографией. Кроме того, она сама частенько публикует у себя в соцсетях горячие снимки. Красотка не стесняется и демонстрирует на своей страничке в Instagram свою роскошную фигуру.

Евгений Чеберко известен в Украине благодаря своим выступлением в луганской "Заре". В 2020 году полузащитник перешел в австрийский ЛАСК, а сейчас он выступает в аренде в хорватском "Осиеке".

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболист "Зари" женился, потеряв зуб в игре за день до торжества.