Скачать
Пятница, 04.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
Цвет настроения желтый: невеста футболиста "Шахтера" похвастались стройными ножками (фото)
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

"Динамо" выставило на ВДНХ Кубок Кубков-1986

"Динамо" выставило на ВДНХ Кубок Кубков-1986
Обновлено 13:38 Сегодня Телеграф ВДНХ ВДНХ

Как сообщает сайт ВДНХ, киевское "Динамо" до 15 июля отдало выставке "Чернобыль. Путешествие" Кубок Кубков УЕФА, завоёванный клубом 2 мая 1986-го года, почти сразу после трагедии. В решающем поединке подопечные Валерия Лобановского со счётом 3:0 одолели мадридский "Атлетико", а голами в Лионе отметились Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко. Этот титул стал третьим и на данный момент последним евротрофеем в истории великого киевского клуба.

Почётный Кубок сейчас находится в блоке "1986", который рассказывает о всех событиях того года. Посмотреть на трофей (как и сделать возле него фото) каждый желающий может бесплатно, пройдя регистрацию по ссылке

"Телеграф" напоминает, что киевский гранд вошёл в топ-5 клубов по количеству представителей на Евро-2020, уступив по этому показателю лишь туринскому "Ювентусу", мюнхенской "Баварии", "Ман Сити" и лондонскому "Челси".  В составе сборной Польше на турнире сыграет один Томаш Кендзёра, а в составе сборной Украины целых десять представителей "Динамо".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 193

Все по теме:

Олег Блохин, ФК Динамо (Киев), УЕФА, Вадим Евтушенко, Валерий Лобановский, Александр Заваров, Атлетико Мадрид, Кубок Кубков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Канада выбила Россию с чемпионата мира по хоккею (видео)
02 Зубков открыл счет в матче Украина - Северная Ирландия (видео)
03 Сборная Украины минимально обыграла Северную Ирландию (видео)
04 Флойд Мейвезер - Логан Пол: где и когда смотреть бой
05 Полузащитник "Интера" не сыграет на Чемпионате Европы
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь