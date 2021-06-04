"Динамо" выставило на ВДНХ Кубок Кубков-1986

Как сообщает сайт ВДНХ, киевское "Динамо" до 15 июля отдало выставке "Чернобыль. Путешествие" Кубок Кубков УЕФА, завоёванный клубом 2 мая 1986-го года, почти сразу после трагедии. В решающем поединке подопечные Валерия Лобановского со счётом 3:0 одолели мадридский "Атлетико", а голами в Лионе отметились Александр Заваров, Олег Блохин и Вадим Евтушенко. Этот титул стал третьим и на данный момент последним евротрофеем в истории великого киевского клуба.

Почётный Кубок сейчас находится в блоке "1986", который рассказывает о всех событиях того года. Посмотреть на трофей (как и сделать возле него фото) каждый желающий может бесплатно, пройдя регистрацию по ссылке.

"Телеграф" напоминает, что киевский гранд вошёл в топ-5 клубов по количеству представителей на Евро-2020, уступив по этому показателю лишь туринскому "Ювентусу", мюнхенской "Баварии", "Ман Сити" и лондонскому "Челси". В составе сборной Польше на турнире сыграет один Томаш Кендзёра, а в составе сборной Украины целых десять представителей "Динамо".