Неймар забил гол и отдал ассист за сборную Бразилии (видео)

В субботу, 5 июня (время киевское), сборная Бразилии в рамках 7-го тура отбора на чемпионат мира-2022 принимала команду Эквадора. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Исход поединка решили два гола во втором тайме. На 65-й минуте Ришарлисон Андраде открыл счет, поразвив ворота гостей с близкого расстояния после передачи Неймара , а точку в матче поставил лидер ПСЖ, который реализовал пенальти.

Эта победа позволила бразильцам (1-е место, 15 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице квалификации, Эквадор (9 очков) - третий. В следующем туре "Пентакампеоне" отправятся в гости к команде Парагвая (09.06.2021), а эквадорцы примут Перу (08.06.2021).

Видеообзор матча Бразилия - Эквадор:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Неймар подлил сотрудничество с ПСЖ.