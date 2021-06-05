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Неймар забил гол и отдал ассист за сборную Бразилии (видео)

Неймар забил гол и отдал ассист за сборную Бразилии (видео)
Обновлено 10:43 Сегодня Телеграф Фото: Twitter cbf_futebol

В субботу, 5 июня (время киевское), сборная Бразилии в рамках 7-го тура отбора на чемпионат мира-2022 принимала команду Эквадора. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)

Исход поединка решили два гола во втором тайме. На 65-й минуте Ришарлисон Андраде открыл счет, поразвив ворота гостей с близкого расстояния после передачи Неймара , а точку в матче поставил лидер ПСЖ, который реализовал пенальти.

Эта победа позволила бразильцам (1-е место, 15 очков) оторваться от преследователей в турнирной таблице квалификации, Эквадор (9 очков) - третий. В следующем туре "Пентакампеоне" отправятся в гости к команде Парагвая (09.06.2021), а эквадорцы примут Перу (08.06.2021).

Видеообзор матча Бразилия - Эквадор:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Неймар подлил сотрудничество с ПСЖ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Бразилии, Футбол, Сборная Эквадора.
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