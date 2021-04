Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)

В субботу, 3 апреля, ПСЖ принимал "Лилль" в рамках центрального матча 31-го тура чемпионата Франции сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк де Пренс", сенсационно завершилась победой гостей со счетом 0:1. В концовке поединка лидер парижан Неймар получил удаление за неспортивное поведение.

Единственный гол в игре записал на свой счет канадский нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид, который на 20-й минуте пушечным выстрелом из пределов штрафной расстрелял ворота Кейлора Наваса. Под занавес поединка команды обменялись удалениями. Бразилец Неймар решил потолкаться с соперником за боковой линией и получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение. У гостей был удален Тьягу Джало (вторая желтая).

Видео гола Дэвида:

Видео удаления Неймара:

Oh no Neymar did somebody embellish contact you made on them :((((( pic.twitter.com/0rIh5jAI9u

