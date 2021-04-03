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Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)

Неймар со злости толкнул соперника во время матча (видео)
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф Фото: Twitter goal

В субботу, 3 апреля, ПСЖ принимал "Лилль" в рамках центрального матча 31-го тура чемпионата Франции сезона 2020/21. Встреча, проходившая в Париже на стадионе "Парк де Пренс", сенсационно завершилась победой гостей со счетом 0:1. В концовке поединка лидер парижан Неймар получил удаление за неспортивное поведение.

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Единственный гол в игре записал на свой счет канадский нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид, который на 20-й минуте пушечным выстрелом из пределов штрафной расстрелял ворота Кейлора Наваса. Под занавес поединка команды обменялись удалениями. Бразилец Неймар решил потолкаться с соперником за боковой линией и получил вторую желтую карточку за неспортивное поведение. У гостей был удален Тьягу Джало (вторая желтая).

Видео гола Дэвида:

Видео удаления Неймара:

Полный видеообзор матча в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило ПСЖ (63 очка) на второй позиции в турнирной таблице Лиги 1, "Лилль" (66 очков) - первый. В следующем туре столичная команда сыграет на выезде со "Страсбуром" (10.04.2021), а "Доги" проведут гостевой поединок с "Мецом".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Юве" нашел замену Роналду в ПСЖ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 239

Все по теме:

ФК ПСЖ, Неймар, Футбол, ФК Лилль, Лига 1.
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