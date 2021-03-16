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Ювентус нашел замену Роналду

Ювентус нашел замену Роналду
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм mauroicardi

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может стать игроком "Ювентуса". Об этом сообщает Football Italia.

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По информации источника, аргентинец может заменить в Турине Криштиану Роналду, который после неудачного для "Старой Синьоры" сезона (команда вылетела из Лиги чемпионов достаточно рано, - прим. ред.) может покинуть команду летом 2021 года. Если португалец решит остаться, то "Юве" сосредоточится на подписании более дешевого форварда.

Отметим, после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Порту" в СМИ появилась информация, что Роналду хочет уйти. Сообщается, что КриРо хотел бы вернуться в "Реал", где достиг своих самых больших успехов в карьере.

В сезоне 2020/21 36-летний Роналду забил 30 голов в 33 матчах во всех турнирах. 28-летний Икарди, в свою очередь, забил 6 голов в 18 матчах.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК ПСЖ, Футбол, Мауро Икарди.
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