Ювентус нашел замену Роналду

Нападающий ПСЖ Мауро Икарди может стать игроком "Ювентуса". Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, аргентинец может заменить в Турине Криштиану Роналду, который после неудачного для "Старой Синьоры" сезона (команда вылетела из Лиги чемпионов достаточно рано, - прим. ред.) может покинуть команду летом 2021 года. Если португалец решит остаться, то "Юве" сосредоточится на подписании более дешевого форварда.

Отметим, после вылета "Ювентуса" из Лиги чемпионов от "Порту" в СМИ появилась информация, что Роналду хочет уйти. Сообщается, что КриРо хотел бы вернуться в "Реал", где достиг своих самых больших успехов в карьере.

В сезоне 2020/21 36-летний Роналду забил 30 голов в 33 матчах во всех турнирах. 28-летний Икарди, в свою очередь, забил 6 голов в 18 матчах.