Марио оказался Магомедом: Киркоров перепутал игроков сборной России (видео)

Российский певец Филипп Киркоров в компании своего восьмилетнего сына Мартина-Кристина приехал поддержать сборную России по футболу.

Киркоров решил воспользоваться случаем и познакомить своего ребенка с его кумиром - защитником ЦСКА и сборной РФ Марио Фернандесом, который является натурализованным бразильцем. Увидев знакомое лицо, Филипп подошел к футболисту и сказал: "Здравствуйте, Марио! Ну вот, смотри, это твой кумир". Затем певец спросил у окружающих: "Он по-русски говорит?" Тут же "Марио", который оказался полузащитником "Зенита" Магомедом Оздоевым, ответил эстрадному исполнителю: "Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале". Киркоров, чтобы уладить ситуацию сказал: "Вы такие все южные, красивые".

Видео конфуза доступно на официальном Instagram-аккаунте сборной РФ:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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