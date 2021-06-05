Малиновский назвал лучшего игрока Серии А, и это не Роналду (видео)

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский назвал сильнейшего футболиста Серии А.

По словам Малиновского, в чемпионате Италии есть много классных игроков. Украинец не стал выделять Криштиану Роналду, при этом отметив своего партнера по команде Луиса Мурьеля. Из соперников Руслан выделил Петра Зелиньски из "Наполи".

"Самый сильный футболист в Серии А? Тяжело ответить. Но я Роналду точно не скажу. В Серии А есть футболисты намного сильнее него. Могу назвать самого сильного футболиста, с которым вместе играл. Это Мурьель. Невероятный футболист. Если бы что-то сложилось немного по-другому, он бы выступал за команду типа "Барселоны". Он немного несерьезен. Он душа раздевалки, всегда улыбается, музыку ставит, в основном латиноамериканские песни.

Что касается игроков, против которых я играл? Мне очень нравится Зелиньски из "Наполи". Думаю, это очень сильный футболист. Против него тяжело играть. Он мобильный, техничный, умный игрок. На самом деле в Серии А много сильных футболистов, но мне нравится Зелиньски", - заявил Малиновский в интервью на YouTube-канале Вацко Live.

Ранее Малиновский рассказал, какое гражданство у его дочери, которая родилась в Италии.