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Лидеру сборной Украины требуется операция

Лидеру сборной Украины требуется операция
Обновлено 13:57 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

Полузащитнику "Аталанты" и сборной Украины Руслану Малиновскому требуется операция. Об этом сообщил сам футболист в интервью на YouTube-канале BurBuzz.

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Футболиста уже достаточно давно беспокоит грыжа живота, однако к хирургическому вмешательству Руслан не хотел прибегать, чтобы поучаствовать на чемпионате Европы по футболу. После Евро-2020 ожидается, что Малиновскому сделают операцию.

"Конечно, нужно делать операцию. Нужно потерпеть этот отрезок, а после чемпионата Европы заняться этим. Оно никуда не делось, во многих моментах это не дает играть на полную и постоянно играть с дискомфортом и болевыми ощущениями не так легко", - рассказал Руслан.

Сезон 2020/21 Руслан провел просто блестяще, став лучшим ассистентом Серии А.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский стал лицом популярного футбольного симулятора.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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