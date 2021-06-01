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Украинский футболист попал на обложку футбольного симулятора

Украинский футболист попал на обложку футбольного симулятора
Обновлено 11:58 Сегодня Телеграф Фото: Facebook /alex.velykykh

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES). Об этом сообщил футбольный скаут Алекс Великих на своей страничке в Facebook.

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"Итальянская "Аталанта" подписала партнерское соглашение с компанией производителем игры "PES". Для обложки был выбран украинский полузащитник Руслан Малиновский",  - написал Великих, прикрепив фото обложки видеоигры.

Команда из Бергамо на днях подписала соглашение с компанией KONAMI, которая занимается выпуском видеоигр серии PES. Украинский футболист попал на тематическую клубную обложку для версии симулятора на PlayStation 4.

"Телеграф" напоминает, что Малиновский по итогам сезона Серии А 2020/21 стал лучшим ассистентом турнира. Кроме того, Руслан отметился голом в финале Кубка Италии, однако этого не хватило "Аталанте" для победы.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Аталанта, Футбол, Руслан Малиновский.
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