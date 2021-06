Украинский футболист попал на обложку футбольного симулятора

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский стал лицом футбольного симулятора Pro Evolution Soccer (PES). Об этом сообщил футбольный скаут Алекс Великих на своей страничке в Facebook.

"Итальянская "Аталанта" подписала партнерское соглашение с компанией производителем игры "PES". Для обложки был выбран украинский полузащитник Руслан Малиновский", - написал Великих, прикрепив фото обложки видеоигры.

Команда из Бергамо на днях подписала соглашение с компанией KONAMI, которая занимается выпуском видеоигр серии PES. Украинский футболист попал на тематическую клубную обложку для версии симулятора на PlayStation 4.

Siamo entusiasti di annunciare @Konami quale nuovo Official Video Game Partner di #Atalanta! Benvenuti!

We’re excited to announce that #Konami has become Atalanta new Official Video Game Partner! Welcome!

https://t.co/ArgrSldORx#GoAtalantaGo pic.twitter.com/Soyjk8E6xj

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) May 26, 2021