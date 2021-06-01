Малиновский поведал о гражданстве дочери, которая родилась в Италии (видео)

Полузащитник "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью на YouTube-канале BurBuzz рассказал, какое гражданство у его дочери.

По словам футболиста, его дочка Оливия хоть и родилась в итальянском Бергамо, однако у нее украинские документы.

"Она украинка, она родилась в Бергамо, она бергамаска, ей даже вручили маленькую футболку "Аталанты" после рождения. Она родилась в Италии, но у нее украинский паспорт", - заявил Руслан.

Недавно супруга Малиновского Роксана рассказала, что хотела бы жить в дальнейшем в Бергамо.

Ранее Малиновский сообщил, что ему необходима операция, однако до Евро-2020 он ее делать не будет.

"Телеграф" напоминает, что по итогам сезона Серии А 2020/21 Руслан стал лучшим ассистентом лиги.