Левандовски забил гол ударом с лету с отрицательного угла (видео)

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски показал свой бомбардирский талант на тренировке национальной команды.

Футболист, готовясь к Евро-2020, исполнил феноменальный удар с отрицательного угла. Нападающий красиво подбросил себе мяч, а затем с лету поразил ворота.

Видео гола Левандовски с отрицательного угла доступно в twitter LaczyNasPilka:

Отметим, на групповой стадии чемпионата Европы 2020 сборная Польши сыграет в квартете Е вместе с командами Словакии, Испании и Швеции. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Испании сыграла контрольный поединок с Португалией перед Евро.