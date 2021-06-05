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Левандовски забил гол ударом с лету с отрицательного угла (видео)

Левандовски забил гол ударом с лету с отрицательного угла (видео)
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Фото: Twitter lewy_official

Форвард мюнхенской "Баварии" и сборной Польши Роберт Левандовски показал свой бомбардирский талант на тренировке национальной команды.

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Футболист, готовясь к Евро-2020, исполнил феноменальный удар с отрицательного угла. Нападающий красиво подбросил себе мяч, а затем с лету поразил ворота. 

Видео гола Левандовски с отрицательного угла доступно в twitter LaczyNasPilka:

Отметим, на групповой стадии чемпионата Европы 2020 сборная Польши сыграет в квартете Е вместе с командами Словакии, Испании и Швеции. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Испании сыграла контрольный поединок с Португалией перед Евро.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Польши, Футбол, Роберт Левандовски.
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