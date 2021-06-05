Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Малиновский назвал лучшего игрока Серии А, и это не Роналду (видео)
Малиновский назвал лучшего игрока Серии А, и это не Роналду (видео)
Марио оказался Магомедом: Киркоров перепутал игроков сборной России (видео)
Марио оказался Магомедом: Киркоров перепутал игроков сборной России (видео)
Соперник Украины на Евро-2020 разбил Казахстан (видео)
Соперник Украины на Евро-2020 разбил Казахстан (видео)
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову
"Будет нападающим": футбольный клуб предложил контракт Нурмагомедову

Звездный перебежчик впервые сыграл за Испанию: обзор матча с Португалией (видео)

Звездный перебежчик впервые сыграл за Испанию: обзор матча с Португалией (видео)
Обновлено 11:49 Сегодня Телеграф Фото: Twitter sefutbol

В пятницу, 4 июня, сборная Испании в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 принимала команду Португалии. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась нулевой ничьей.

Неймар забил гол и отдал ассист за сборную Бразилии (видео)

Примечательным моментом этого поединка стал выход на поле новичка "Фурии Роха" 27-летнего Эмерика Ляпорта, который недавно решил поменять спортивное гражданство. Ранее звездный защитник "Манчестер Сити" выступал за юношеские сборные Франции. Ляпорт вышел на поле в старте и был заменен на 79-й минуте поединка.

Видеоообзор матча Испания - Португалия:

"Телеграф" напоминает, что на групповой стадии грядущего ЧЕ-2020 сборная Испании сыграет в группе Е вместе с командами Польши, Словакии и Швеции. Португалия, в свою очередь, попала в "группу смерти" со сборными Франции, Германии и Венгрии. Евро-2020 стартует 11 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соперник сборной Украины по группе на Евро-2020 уничтожил команду Казахстана.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 294

Все по теме:

Сборная Испании, Сборная Португалии, Футбол.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Александр Зинченко и Влада Седан ждут первенца: фото пары
02 Стал известен город, в котором пройдёт матч за Суперкубок УЕФА
03 "Марсель" заинтересован в трансфере полузащитника "Динамо"
04 Бразильский защитник и французский нападающий останутся в "Челси" ещё на сезон
05 Соперник Украины на Евро-2020 разбил Казахстан (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь