Звездный перебежчик впервые сыграл за Испанию: обзор матча с Португалией (видео)

В пятницу, 4 июня, сборная Испании в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 принимала команду Португалии. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано", завершилась нулевой ничьей.

Примечательным моментом этого поединка стал выход на поле новичка "Фурии Роха" 27-летнего Эмерика Ляпорта, который недавно решил поменять спортивное гражданство. Ранее звездный защитник "Манчестер Сити" выступал за юношеские сборные Франции. Ляпорт вышел на поле в старте и был заменен на 79-й минуте поединка.

Видеоообзор матча Испания - Португалия:

"Телеграф" напоминает, что на групповой стадии грядущего ЧЕ-2020 сборная Испании сыграет в группе Е вместе с командами Польши, Словакии и Швеции. Португалия, в свою очередь, попала в "группу смерти" со сборными Франции, Германии и Венгрии. Евро-2020 стартует 11 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал, что соперник сборной Украины по группе на Евро-2020 уничтожил команду Казахстана.