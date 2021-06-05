Соперник Украины на Евро-2020 разбил Казахстан (видео)

В пятницу, 4 июня, сборная Северной Македонии в рамках контрольного матча принимала команду Казахстана. Встреча, проходившая на национальной арене "Тоше Проески" в Скопье, завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0.

За Северную Македонию голами отметились Эзджан Алиоски, Иван Тричковски, Милан Ристовски и Дарко Чурлинов.

Видеообзор матча Северная Македония - Казахстан:

Отметим, Северная Македония является соперником сборной Украины по группе на Евро-2020. Кроме "Сине-желтых" в квартете С выступят еще сборные Австрии и Нидерландов. ЧЕ-2020 стартует 11 июня.

Примечательно, что украинцы в мае 2021 года играли против команды Казахстана в рамках отбора на ЧМ-2022. Тот матч завершился ничьей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной Франции поставил на место журналистов, назвавших команду Казахстана "идиотами".