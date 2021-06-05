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В США футболист забил феноменальный гол со штрафного в стиле Бекхэма (видео)

В США футболист забил феноменальный гол со штрафного в стиле Бекхэма (видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: Instagram _gianlucabusio

В матче регулярного сезона МЛС "Спортинг Канзас-Сити" - "Хьюстон Динамо", что проходил в минувший уик-энд, был забил потрясающий гол. 

В США футболист забил гол-ракету (видео)

На 51-й минуте поединка 19-летний атакующий полузащитник хозяев Джанлука Бузио феноменально исполнил штрафной удар. Мяч после удара хавбека попал в штангу, а затем в ворота. Примечательно, что кипер гостей Марко Марич даже не стал реагировать. Отметим, в итоге матч завершился минимально победой "Спортинга" со счетом 3:2.

Пресс-служба МЛС сравнила гол Бузио с ударами знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма:

Видеообзор матча "Спортинг Канзас-Сити" - "Хьюстон Динамо":

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС футболист забил два гола со штрафных в одном матче.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 771

Все по теме:

МЛС, Футбол, Гол, ФК Хьюстон Динамо, ФК Спортинг Канзас-Сити, Джанлука Бузио.
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