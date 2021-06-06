Полузащитник "Шахтера" забил победный гол за сборную (видео)

В субботу, 5 июня, сборная Черногории в рамках контрольного матча принимала команду Израиля. Встреча, проходившая на стадионе "Под Горицом" в Подгорице, завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3. Один из голов на свой счет записал футболист "Шахтера" Манор Соломон.

Левый вингер "Горняков" отличился при счете 1:1 на 69-й минуте встречи. Манор в касание замкнул передачу партнера после блестящей комбинации. А в компенсированное время гости забили еще - Гади Кинда сотворил настоящий футбольный шедевр, забив гол с дальней дистанции. Отметим, счет в матче открыл израильтянин Эран Захави, а черногорцы сумели забить гол с пенальти усилиями Фатоса Бечирая.

Видеообзор матча Черногория - Израиль:

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соломон подыскивает себе клуб в АПЛ.