В США футболист забил необычный гол подошвой (видео)

В матче регулярного сезона МЛС "Атланта Юнайтед" - "Нэшвилл" был забит необыкновенный гол.

На 51-й минуте при счете 1:0 хозяева удвоили преимущество. Парагвайский нападающий "Атланты" Эрик Лопес выскочил из-за спин защитников и замкнул прострел партнера с левого фланга, при чем форвард пробил подошвой, находясь практически спиной к воротам. Получился гол-красавец, который тут же отметили в МЛС.

Видео гола Лопеса:

В итоге поединок завершился ничьей со счетом 2:2. По итогам этой встречи "Атланта" и "Нэшвилл" остались соседями по турнирной таблице Восточной конференции, занимая восьмое и седьмое места соответственно.

Видеообзор матча "Атланта Юнайтед" - "Нэшвилл":

Ранее "Телеграф" сообщал, что в МЛС футболист забил умопомрачительный гол со штрафного.