Евро-2020: календарь и расписание матчей

В ближайшую пятницу, 11 июня, в Европе стартует международный футбольный турнир - Евро-2020.

По случаю 60-летия турнира УЕФА решил провести соревнование по всей Европе. Однако в запланированные сроки мероприятие не состоялось из-за глобальной пандемии коронавируса. В итоге турнир был перенесен на 2021 год, сохранив название "Евро-2020" в маркетинговых целях.

Поединки пройдут в 11 городах Старого Света. В последний момент Бильбао потерял статус города-хозяина Евро и матчи оттуда перенесли в Севилью. Кроме того, игры которые должны были пройти в Дублине, состояться в Лондоне и Санкт-Петербурге. Также матчи пройдут в Риме, Мюнхене, Баку, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Глазго и Копенгагене.

Сборная Украины отобралась на турнир через сито квалификации и сыграет на Евро-2020 в группе С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

С полным календарем и расписанием всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины поедет на Евро-2020 в патриотической форме.