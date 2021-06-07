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Евро-2020: календарь и расписание матчей

Евро-2020: календарь и расписание матчей
Обновлено 11:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram euro2020

В ближайшую пятницу, 11 июня, в Европе стартует международный футбольный турнир - Евро-2020. 

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По случаю 60-летия турнира УЕФА решил провести соревнование по всей Европе. Однако в запланированные сроки мероприятие не состоялось из-за глобальной пандемии коронавируса. В итоге турнир был перенесен на 2021 год, сохранив название "Евро-2020" в маркетинговых целях.

Поединки пройдут в 11 городах Старого Света. В последний момент Бильбао потерял статус города-хозяина Евро и матчи оттуда перенесли в Севилью. Кроме того, игры которые должны были пройти в Дублине, состояться в Лондоне и Санкт-Петербурге. Также матчи пройдут в Риме, Мюнхене, Баку, Будапеште, Бухаресте, Амстердаме, Глазго и Копенгагене.

Сборная Украины отобралась на турнир через сито квалификации и сыграет на Евро-2020 в группе С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

С полным календарем и расписанием всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сборная Украины поедет на Евро-2020 в патриотической форме.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Украины, Футбол, Евро-2020.
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