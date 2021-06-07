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Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)

Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)
16:47 Сегодня Телеграф Фото: Instagram annakravets_

Жена нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна опубликовала сексуальное фото в Instagram, которым взбудоражила подписчиков.

Жена украинского футболиста похвасталась стройными ножками и глубоким декольте (фото)

На фото красотка одета в черное мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышный бюст. Обувь Анна держит в левой руке, акцентируя внимание на стройные ножки.

"Ну очень красивая съемка у нас была", - подписала кадр жена спортсмена.

 
 
 
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Публикация от Anna Kravets (@annakravets_)

За сутки снимок набрал более тысячи лайков и почти пол сотни комментариев: "Огонь", "Вау", "Бестия", У меня челюсть отпала", "Бомба", "Мега красотка".

Анна Кравец частенько дразнит поклонников сексуальными нарядами. Предлагаем вспомнить самые горячие фото жены футболиста:

В прошлом сезоне 32-летний Кравец сыграл в 31-м матче во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и две результативные передачи.

Ранее "Телеграф" сообщал, что беременная жена Зинченко засветила округлившийся животик на фото с Шевченко.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 394

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Футбол, Артем Кравец, Анна Кравец.
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