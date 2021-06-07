Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)

Жена нападающего турецкого "Коньяспора" Артема Кравца Анна опубликовала сексуальное фото в Instagram, которым взбудоражила подписчиков.

На фото красотка одета в черное мини-платье с глубоким декольте, которое подчеркивает ее пышный бюст. Обувь Анна держит в левой руке, акцентируя внимание на стройные ножки.

"Ну очень красивая съемка у нас была", - подписала кадр жена спортсмена.

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За сутки снимок набрал более тысячи лайков и почти пол сотни комментариев: "Огонь", "Вау", "Бестия", У меня челюсть отпала", "Бомба", "Мега красотка".

Анна Кравец частенько дразнит поклонников сексуальными нарядами. Предлагаем вспомнить самые горячие фото жены футболиста:

В прошлом сезоне 32-летний Кравец сыграл в 31-м матче во всех турнирах, записав на свой счет 9 голов и две результативные передачи.

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