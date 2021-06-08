Украина-Россия на Чемпионате Европы: возможные варианты

Одной из самых обсуждаемых тем Евро-2020 является возможная встреча сборных Украины и России. Добавилось поводов для этих рассуждений после огненной и ничем не обоснованной реакции россиян на новую форму украинской национальной команды. В контексте этого будет интересно рассмотреть все варианты, когда этот матч на Чемпионате Европы станет возможным.

Вариант номер 1: в случае победы Украины в группе C (нашими соперниками, напоминаем, являются команды Нидерландов, Северной Македонии и Австрии) и второго места россиян в группе B (они сыграют против Бельгии, Финляндии и Дании), команды могут встретиться в 1/4 турнира. Правда, есть один нюанс - для этого обе сборные для начала должны пройти 1/8. И тогда действительно их ждёт встреча 3 июля в Баку.

Вариант номер 2: здесь в группах всё должно случиться с точностью до наоборот - мы финишируем в своём квартете вторыми, а россияне в своём первыми. Тогда в случае прохода обеими сборными 1/8 мы встретимся с северными соседями в Мюнхене на день ранее, 2 июля.

"Телеграф" напоминает, что экс-тренер Александра Зинченко в "Уфе" Игорь Колыванов в неадекватной форме заявил, что Украина принадлежит России, и на её форме должен быть российский флаг.