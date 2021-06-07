"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой

Экс-футболист сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов прокомментировал презентацию новой формы сборной Украины.

На новой экипировке "Желто-синих" изображены международно признанные границы Украины с Крымом и Донбассом. Это не понравилось в РФ, откуда все чаще льются призывы о запрете формы. Колыванов и вовсе считает, что Украина является территорией России, а наша сборная должна выступать под российским флагом.

"Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина - это Россия", - цитирует Колыванова sport24.

Примечательно, что Колыванов возглавлял "Уфу", где в свое время пересекался с футболистом сборной Украины Александром Зинченко, который выступал за башкирский клуб с 2015 по 2016 годы. Именно из "Уфы" Зинченко перешел в "Манчестер Сити".

"Телеграф" напоминает, что презентация новой формы сборной Украины на Евро-2020 состоялась 6 июня. После этого в РФ "включились" пропагандисты, которые хором заявляли о недопустимости такой экипировки на Евро-2020. Однако УЕФА в этом вопросе стал на сторону Украины.