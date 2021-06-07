Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Девушка футболиста "Шахтера" засветила пышную грудь (фото)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Соперник сборной Украины на Евро-2020 не сумел обыграть Словакию (видео)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)
Жена украинского футболиста засветила грудь в мини-платье (фото)

"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой

"Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Фото: Facebook andriy.pavelko

Экс-футболист сборных СССР, СНГ и России Игорь Колыванов прокомментировал презентацию новой формы сборной Украины.

В МИД Украины обратились ко всем, кто "шипит" на новую форму сборной

На новой экипировке "Желто-синих" изображены международно признанные границы Украины с Крымом и Донбассом. Это не понравилось в РФ, откуда все чаще льются призывы о запрете формы. Колыванов и вовсе считает, что Украина является территорией России, а наша сборная должна выступать под российским флагом.

"Хотелось бы на их форме видеть наш флаг, российский. Они же все равно нам принадлежат. Что Крым, что вся Украина всегда была российской. Они вообще должны выходить с нашим российским флагом, Украина - это Россия", - цитирует Колыванова sport24.

Примечательно, что Колыванов возглавлял "Уфу", где в свое время пересекался с футболистом сборной Украины Александром Зинченко, который выступал за башкирский клуб с 2015 по 2016 годы. Именно из "Уфы" Зинченко перешел в "Манчестер Сити".

"Телеграф" напоминает, что презентация новой формы сборной Украины на Евро-2020 состоялась 6 июня. После этого в РФ "включились" пропагандисты, которые хором заявляли о недопустимости такой экипировки на Евро-2020. Однако УЕФА в этом вопросе стал на сторону Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 652

Все по теме:

Сборная Украины, Россия, ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко, ФК Уфа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
02 "Наказал": Шевченко забил гол Пятову не глядя (видео)
03 Украина - Кипр: букмекеры назвали вероятный счет
04 УЕФА ответил на нападки россиян из-за новой формы сборной Украины
05 Украина 0:0 Кипр: онлайн матча
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь