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Сергей Ребров представлен в качестве нового тренера "Аль-Айна"

Сергей Ребров представлен в качестве нового тренера "Аль-Айна"
11:44 Сегодня Телеграф alainclub.ae FC "Ferencvaros"

Украинский специалист Сергей Ребров, который в пятницу возглавил клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, официально представлен в качестве главного тренера клуба. Правда, произошло сие не без конфуза - на официальном сайте клуба имя Реброва написали сразу в трёх вариациях - "Sergiy", "Sergey" и "Serhiy". 

Сообщается, что легендарный экс-футболист и тренер киевского "Динамо" уже прибыл в Объединённые Арабские Эмираты и готов заменить на посту португальского наставника Педро Эмануэля. Это будет уже второй опыт работы Ребровf на Ближнем Востоке - с 2017-го по 2018-й годы он возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, во главе которого добыл серебро местного чемпионата.

"Телеграф" напоминает, что зарплата бывшего тренера "Ференцвароша" на Ближнем Востоке составит около четырёх миллионов евро в год.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Украины, ФК Динамо (Киев), ОАЭ, Сергей Ребров.
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