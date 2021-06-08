Сергей Ребров представлен в качестве нового тренера "Аль-Айна"

Украинский специалист Сергей Ребров, который в пятницу возглавил клуб "Аль-Айн" из ОАЭ, официально представлен в качестве главного тренера клуба. Правда, произошло сие не без конфуза - на официальном сайте клуба имя Реброва написали сразу в трёх вариациях - "Sergiy", "Sergey" и "Serhiy".

Сообщается, что легендарный экс-футболист и тренер киевского "Динамо" уже прибыл в Объединённые Арабские Эмираты и готов заменить на посту португальского наставника Педро Эмануэля. Это будет уже второй опыт работы Ребровf на Ближнем Востоке - с 2017-го по 2018-й годы он возглавлял "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии, во главе которого добыл серебро местного чемпионата.

"Телеграф" напоминает, что зарплата бывшего тренера "Ференцвароша" на Ближнем Востоке составит около четырёх миллионов евро в год.