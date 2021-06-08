Состоялась презентация автобуса сборной Украины на Евро-2020

Стало известно, как будет выглядеть автобус национальной сборной Украины в период Евро-2020. Фотографии транспортного средства появились в официальном Инстаграме Украинской ассоциации футбола.

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Именно на этом красивом автобусе наша национальная команда будет курсировать во время турнира. Уже сегодня вечером сборная вылетает в Бухарест, где будет располагаться на регулярной основе, а ближе к первому матчу поедет в Амстердам.

"Телеграф" напоминает, что вчера сборная Украины в своём последнем товарищеском матче в рамках подготовки к Евро в Харькове обыграла Кипр. Первый матч Чемпионата Европы наша команда сыграет в это воскресенье, 13 июня. В соперниках - Нидерланды.