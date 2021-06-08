В сборной Швеции - коронавирус накануне Евро

Как сообщил на пресс-конференции главный тренер национальной сборной Швеции Янне Андерссон, один из лидеров команды и форвард туринского "Ювентуса" Деян Кулусевски сдал положительный тест на коронавирус.

Будет ли игрок исключён из заявки на Евро-2020. а если да - то будет ли кем-то заменён, пока неизвестно. На Чемпионате Европы сборная Швеции сыграет в группе Е в одном квартете с Испанией, Польшей и Словакией.

"Телеграф" напоминает, что из-за коронавируса главный турнир континента пропустит голкипер первого сборной Украины - нидерландский вратарь Яспер Силлессен. Также коронавирусом заразился Серхио Бускетс - хавбек сборной Испании, матчем против которой скандинавы стартуют на турнире 14 июня. По этой причине в сегодняшнем товарищеском матче против Литвы сыграет молодёжная команда "Фурии Рохи".