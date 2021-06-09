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Турция - Италия: анонс стартового матча Евро

Турция - Италия: анонс стартового матча Евро
14:38 Сегодня Телеграф

Уже в пятницу, 11 июня, матчем между Турцией и Италией стартует долгожданное Евро-2020. Открытие и первый матч турнира пройдут в Риме. Даже несмотря на это, номинальным хозяином поединка будет балканская команда. На 70-тысячном "Стадио Олимпико" будет разрешено присутствие 14 тысяч болельщиков.

Беспроигрышная серия итальянцев составляет уже 27 матчей (последний раз они уступали кому-либо 10 сентября 2018-го года, в игре с португальцами), а победная - 8 (последняя ничья зафиксирована 14 октября 2020-го года против Нидерландов). 

Турки, возглавляемые сейчас Шенолом Гюнешом, не проигрывают с 18 ноября 2020-го, когда уступили венграм (6 матчей), однако класс как отдельных исполнителей, так и общекомандный у них на порядок ниже.   

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Если у Италии можно выделить множество звёздных футболистов - и вратаря Джанлуиджи Доннарумму, и чемпионов Италии в составе "Интера" Алессандро Бастони и Николо Бареллу, и обладателя "Золотой бутсы" 2019/2020 Чиро Иммобиле, то главные звёзды формальных гостей - это Хакан Чалханоглу и Бурак Йылмаз. Первый является основным игроком центра поля "Милана", а второй - лучшим бомбардиром чемпионского "Лилля". Хотя не нужно забывать и другом игроке "догов" - Юсуфе Языджи.

Однозначным фаворитом матча по мнению Париматч является "Скуадра Адзурра". Коэффициент на победу команды Роберто Манчини - 1.53, на ничью - 3.90, на победу Турции - 8.50. 

Прогноз автора: 1:3 в пользу Италии. 

"Телеграф" напоминает, что сборная Франции накануне Евро рискует потерять едва вернувшегося Карима Бензема, который получил травму в товарищеском матче с болгарами.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Роберто Манчини, Евро-2020, Чиро Иммобиле, Шенол Гюнеш, Сборная Турции по футболу, Сборная Италии по футболу.
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