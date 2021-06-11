Австрия - Северная Македония: букмекеры определили аутсайдера встречи

В воскресенье, 13 июня, сборные Австрии и Северной Македонии померятся силами на чемпионате Европы по футболу. Накануне букмекеры назвали фаворита встречи.

По мнению специалистов, номинальные гости являются аутсайдерами встречи. На победу северомакедонцев можно сделать ставку с коэффициентом 6,00, а вот успех "хозяев" оценивается в 1,75. Ничья маловероятна - 3,55. Наиболее вероятным исходом встречи является минимальная победа Австрии со счетом 1:0, считают аналитики Пари-Матч (коэффициент 5,30).

Прогноз букмекеров на матч Австрия - Северная Македония (данные за 11 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Австрии 1,73 - ничья 3,55 - победа команды Северной Македонии 6,00)

Фаворит: ( 1,75 - 3,50 - 5.80)

William Hill: (1,67 - 3,50 - 6,00)

Австрия и Северная Македония являются соперниками сборной Украины по группе С на Евро-2020. Фаворитом квартета считается команда Нидерландов.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и во сколько смотреть матч Австрия - Северная Македония в Украине.

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