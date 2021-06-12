Шотландия - Чехия: букмекеры озадачили своим прогнозом на матч Евро-2020

В понедельник, 14 июня, Шотландия и Чехия откроют программу матчей игрового дня Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, в этом матче шансы команд практически равны. Успех хозяев оценивается в 2,90, а гостей - в 2,85, ничья менее вероятна - 3,05.

Прогноз букмекеров на матч Шотландия - Чехия (данные за 12 июня):

Пари-Матч: (победа сборной Шотландии 2,90 - ничья 3,05 - победа команды Чехии 2,85)

Фаворит: ( 2,93 - 3,00 - 2.85)

William Hill: (2,90 - 2,90 - 2,75)

Матч первого тура группового раунда Евро-2020 Шотландия - Чехия состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Отметим, в квартете D вместе с чехами и шотландцами выступают англичане и хорваты, которые свой поединок первого тура проведут 13 июня.

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