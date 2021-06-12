Шотландия - Чехия: букмекеры озадачили своим прогнозом на матч Евро-2020

В понедельник, 14 июня, Шотландия и Чехия откроют программу матчей игрового дня Евро-2020. Накануне букмекеры оценили шансы команд.
По мнению специалистов, в этом матче шансы команд практически равны. Успех хозяев оценивается в 2,90, а гостей - в 2,85, ничья менее вероятна - 3,05.
Прогноз букмекеров на матч Шотландия - Чехия (данные за 12 июня):
Матч первого тура группового раунда Евро-2020 Шотландия - Чехия состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Отметим, в квартете D вместе с чехами и шотландцами выступают англичане и хорваты, которые свой поединок первого тура проведут 13 июня.
С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.