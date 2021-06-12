Шотландия - Чехия: прямая трансляция матча Евро-2020

Во первом поединке группы D на Евро-2020 встретятся сборные Шотландии и Чехии. Этот матч пройдёт на стадионе "Хэмпден Парк" в городе Глазго. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Соперниками команд в квартете являются Англия и Хорватия.

Шотландия -:- Чехия

(начало в 16:00)

Небольшим фаворитом противостояния по мнению букмекеров является команда Чехии.

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч между шотландцами и чехами.