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Шотландия - Чехия: прямая трансляция матча Евро-2020

Шотландия - Чехия: прямая трансляция матча Евро-2020
Обновлено 18:22 Сегодня Телеграф Twitter

Во первом поединке группы D на Евро-2020 встретятся сборные Шотландии и Чехии. Этот матч пройдёт на стадионе "Хэмпден Парк" в городе Глазго. "Телеграф" в этой статье проведёт текстовую трансляцию поединка, куда оперативно будут добавлены голы и лучшие моменты встречи. Соперниками команд в квартете являются Англия и Хорватия

                                                           Шотландия -:- Чехия

                                                                (начало в 16:00)   

Небольшим фаворитом противостояния по мнению букмекеров является команда Чехии. 

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч между шотландцами и чехами.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 183

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Сборная Чехии, Сборная Шотландии, Футбол, Евро-2020.
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