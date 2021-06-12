Шотландия - Чехия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В понедельник, 14 июня, игровой день Евро-2020 начнется в Глазго, где Шотландия примет команду Чехии. Встреча состоится на стадионе "Хэмпден Парк", начало поединка - в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Шотландия - Чехия покажет телеканал "Футбол 1". В сети онлайн-трансляция игры будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" будет вести прямую текстовую трансляцию поединка, где оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

"Телеграф" напоминает, что Шотландия и Чехия выступают на Евро-2020 в квартете D вместе с Хорватией и Англией. Отметим, букмекеры дали неоднозначный прогноз на матч в Глазго.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.