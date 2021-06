Дания и Финляндия доиграют матч Евро-2020: УЕФА сделал заявление

Как сообщают официальные ресурсы УЕФА, матч Евро-2020 между Данией и Финляндией, который был прерван на 43-й минуте из-за ужасного случая с Кристианом Эриксеном, будет доигран сегодня, 12 июня, в 21:30 по киевскому времени. Решение принято по просьбе футболистов обеих команд.

Following the request made by players of both teams, UEFA has agreed to restart the match between Denmark and Finland tonight at 20:30 CET (TBC).

The last four minutes of the first half will be played, there will then be a 5-minute half-time break followed by the second half.

— UEFA (@UEFA) June 12, 2021