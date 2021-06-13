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Франция - Германия: где и когда смотреть центральный матч первого тура Евро-2020

Франция - Германия: где и когда смотреть центральный матч первого тура Евро-2020
Обновлено 20:13 Сегодня Телеграф Фото: Twitter dfb_team_en

Во вторник, 15 июня, сборные Франции и Германии проведут последний матч первого тура чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

Франция - Германия: онлайн трансляция суперматча Евро-2020

В прямом эфире в Украине матч Франция - Германия покажет телеканал "Футбол 1". Ориентировочно, встречу покажет и телеканал "Украина" (еще не анонсировано, - прим. ред.). В сети онлайн-трансляция игры будет доступна на сервисе oll.tv, а также megogo, если встреча попадет в программу ТК "Украина". "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в котором оперативно будут добавлены видео голов.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед игрой Франция - Германия.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Франции, Сборная Германии, Футбол.
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