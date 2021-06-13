Франция - Германия: где и когда смотреть центральный матч первого тура Евро-2020

Во вторник, 15 июня, сборные Франции и Германии проведут последний матч первого тура чемпионата Европы по футболу-2020. Встреча состоится в Мюнхене на одноименной арене, начало игры - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Франция - Германия покажет телеканал "Футбол 1". Ориентировочно, встречу покажет и телеканал "Украина" (еще не анонсировано, - прим. ред.). В сети онлайн-трансляция игры будет доступна на сервисе oll.tv, а также megogo, если встреча попадет в программу ТК "Украина". "Телеграф" проведет текстовый онлайн встречи, в котором оперативно будут добавлены видео голов.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах перед игрой Франция - Германия.

С полным расписанием и результатами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.